В РПЦ сообщили о разрушении второго храма в Курской области

Из-за атаки ВСУ в Курской области разрушен Вознесенский храм-часовня в Глушковском районе, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман. До этого был разрушен Горнальский монастырь в Суджанском районе, оттуда выехали 15 человек

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В результате атаки украинских сил разрушен Воскресенский храм-часовня в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба последнего.

7 августа настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который находится в Суджанском районе области, игумен Питирим рассказывал о частичном разрушении монастыря. По его словам, были разрушены собор, второй храм и монашеские корпуса. В монастыре укрывались 15 человек, при попытке эвакуации один из них погиб. Позже игумен сообщил, что укрывавшимся в монастыре удалось эвакуироваться.

Митрополит Курский и Рыльский Герман доложил патриарху Кириллу, что настоятель «разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря» и 14 человек братии размещены в квартирах «при подворье этой обители в Курске — Покровском храме».

Однако один из насельников Горнальского монастыря, иеромонах Симеон (Боруха), который является настоятелем Богородице-Рождественского храма в селе Гуево Суджанского района, отказался уехать и «остался на захваченной территории», отметил митрополит Герман. «Сейчас с ним нет никакой связи и, к сожалению, мы о нем ничего не знаем. Надеемся, что он жив», — добавил он.

Из Суджанского района также выехали 12 священников, они расположились у родственников в Курске, рассказал глава Курской митрополии. Еще 32 священнослужителя выехали из Кореневского, Рыльского, Беловского, Глушковского и Большесолдатского районов.

Однако часть священнослужителей остались в Кореневском и Глушковском районах. «Их приходы находятся на не занятой противником территории. Связь с ними появляется эпизодически», — уточнил митрополит Герман.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, там оставались около двух тысяч человек, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Из четырех приграничных районов, а также районов, соседствующих с Курской АЭС, вывозят людей. Всего эвакуации подлежат 180 тыс. человек, к 12 августа выехали 121 тыс., уточнял Смирнов.

В регионе ввели режим ЧС федерального значения, там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Минобороны России отчитывалось о предотвращении попыток прорыва ВСУ. По данным российского военного ведомства, потери украинской стороны за время боев в Курской области к 14 августа составили 2,3 тыс. человек и 382 единицы техники.