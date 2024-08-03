SpaceX перенесла пуск ракеты с грузовым кораблем Cygnus из-за непогоды

Фото: SpaceX / X

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus, сообщает пресс-служба корпорации в соцсети Х (Twitter).

Старт отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Пуск ракеты перенесли на 4 августа.

Cygnus NG21 отправляют в космос в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Корабль доставит на станцию более 3,7 т груза, в частности продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. На орбиту его выведет ракета Falcon 9, первая ступень которой уже использовалась при запуске носителя.

Для SpaceX этот старт станет вторым в августе и 75-м в 2024 году.

В середине июля ракета-носитель Falcon 9 из-за сбоя в работе двигателя не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Двигатель второй ступени преждевременно прекратил работу, «в результате спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетной высоты». В SpaceX отметили, что установили связь с пятью из 20 спутников и пытаются поднять их на орбиту. 2 августа ракета вывела на орбиту 23 мини-спутника.