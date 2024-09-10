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Общество ,  
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В перевернувшемся в Якутии автобусе пострадали 30 человек

Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)
Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)

При съезде автобуса с федеральной трассы «Лена» в Якутии пострадали 30 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«На место происшествия было направлено семь бригад скорой помощи. На 17.00 [11:00 мск] в Алданскую центральную районную больницу доставлено 30 пострадавших», — говорится в сообщении.

По результатам обследования госпитализировали 12 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, состояние еще восьми оценивается как средней степени тяжести. Еще шесть пострадавших направлены на амбулаторное лечение. Остальные 12 человек на момент публикации данных были на этапе обследования.

В Якутии съехал с трассы «Лена» и перевернулся автобус с 20 пассажирами
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Фото:Служба спасения Якутии

Утром 10 сентября в Алданском районе Якутии автобус съехал с трассы и перевернулся. Тогда пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону сообщила, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Инцидент произошел на федеральной автодороге «Лена» в районе 520-го километра.

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ДТП с автобусом ДТП Якутия пострадавшие
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