В перевернувшемся в Якутии автобусе пострадали 30 человек

Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)

При съезде автобуса с федеральной трассы «Лена» в Якутии пострадали 30 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«На место происшествия было направлено семь бригад скорой помощи. На 17.00 [11:00 мск] в Алданскую центральную районную больницу доставлено 30 пострадавших», — говорится в сообщении.

По результатам обследования госпитализировали 12 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, состояние еще восьми оценивается как средней степени тяжести. Еще шесть пострадавших направлены на амбулаторное лечение. Остальные 12 человек на момент публикации данных были на этапе обследования.

Утром 10 сентября в Алданском районе Якутии автобус съехал с трассы и перевернулся. Тогда пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону сообщила, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Инцидент произошел на федеральной автодороге «Лена» в районе 520-го километра.