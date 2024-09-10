В Якутии съехал с трассы «Лена» и перевернулся автобус с 20 пассажирами

Фото: Служба спасения Якутии

В Алданском районе Якутии автобус, который вез более 20 пассажиров, съехал с федеральной трассы «Лена» и перевернулся, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону. По предварительным данным, есть пострадавшие.

«10 сентября на федеральной автодороге «Лена» в районе 520-го км произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в салоне которого находились более 20 пассажиров», — говорится в сообщении.

К месту происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции Алданского района и службы спасения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее, 8 сентября, на маршруте Березники — Чайковский в Пермском крае водитель автобуса, который перевозил 12 воспитанников спортивной школы из Чайковского, не справился с управлением и въехал в двигающийся в попутном направлении автогрейдер.

В результате аварии пострадали пятеро детей и трое взрослых. Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).