Театр назвал дату прощания с актрисой Мариной Полицеймако

Марина Полицеймако (Фото: tagankatheatre / VK)

Церемония прощания с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября, в тот же день состоятся похороны. Об этом сообщили РБК в театре.

Прощание запланировали на 11:00. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 14:00, уточнили в театре.

86-летняя Марина Полицеймако умерла ночью 10 сентября. Причина смерти не называлась.

В Театре на Таганке актриса служила с 1965 года. Она играла не только в театральных постановках, но и в кино и сериалах. Среди наиболее известных ролей — в сериалах «И все-таки я люблю» (мама Леонида Когана), «Лучший город Земли» (бабушка), «Три полуграции» (мама Вени) и другие.

В 1988 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. Была замужем за народным артистом России Семеном Фарадой (умер в 2009 году). Их сын — актер театра и кино Михаил Полицеймако.