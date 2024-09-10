Шойгу обвинил США в срыве поставки в Россию вертолетоносцев Mistral

Вертолетоносец "Мистраль" (Фото: Вадим Жернов / ТАСС)

Контракт на поставку России из Франции вертолетоносцев Mistral был разорван под влиянием США, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

«Как было: вертолетоносцы Mistral, все было готово на 90% — экипажи уже там, идет обкатка оборудования. Но [США] сказали: «нет, стоять, не давать, тут есть ваш банк, у которого проблемы на 14 млрд». <...> Мы вас накажем не на 14 млрд, а всего на 9. И все всё исполняют», — сказал Шойгу.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт на строительство двух десантно-вертолетных кораблей класса «Мистраль».

В конце мая 2014 года американские конгрессмены предложили НАТО купить или арендовать у Франции эти вертолетоносцы, чтобы не отправлять их в Россию. Тогда во Франции заявили, что не видят оснований, чтобы не поставлять их в Россию.

Однако в сентябре 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что сроки выполнения контракта замораживаются из-за позиции России по Украине, и вскоре Париж объявил о расторжении контракта. После этого Франция продала два изначально предназначенных для России «Мистраля» Египту.