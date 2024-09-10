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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Шойгу поговоркой о маме и ушах оценил политику Европы по Nord Stream

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу оценил политику Европы в ситуации с газопроводами «Северный поток» поговоркой «Назло маме отморожу уши». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Посмотрите «Северные потоки». Есть, конечно, эта русская пословица «Назло маме отморожу себе уши». В данном случае вы всей стране уши отмораживаете», — сказал Шойгу.

Он отметил, что неделю назад появились сообщения о планах немецкого автопроизводителя Volkswagen уволить до 110 тыс. своих сотрудников. Ранее Bloomberg сообщил, что компания впервые в своей истории планирует закрыть несколько заводов в Германии.

«От чего? От того, что энергоносители дороже стали», — прокомментировал секретарь Совбеза.

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Фото:Lisi Niesner / Reuters

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Прокачка газа по первому из них была в тот момент остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию.

Европа тогда начала быстро заполнять свои хранилища газом. Например, в октябре 2023 года подземные хранилища была заполнены на 99%. Это, наряду с аномально теплой погодой, обеспечило региону значительный запас прочности зимой и низкие цены (в районе $250–350 за 1 тыс. куб. м). В 2024 году европейские хранилища были заполнены на 90% уже к концу августа.

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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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