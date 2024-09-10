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Ozon начал работать в Грузии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Маркетплейс Ozon открыл продажу товаров в Грузии: это уже седьмая страна за пределами России, где компания вышла на рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

«Ozon открыл продажи в Грузии. Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 50 млн товаров различных категорий — от электроники до товаров для красоты и здоровья», — говорится в сообщении.

Ранее были открыты маркетплейсы в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

В первое время доставка будет занимать около двух недель. Покупатели смогут получить товары либо в пунктах выдачи заказов партнеров, либо с помощью курьерской доставки. Согласно данным на сайте маркетплейса, доставка в Грузию доступна через сервисы GBS Export и Georgia CB.

Максимальная стоимость заказа — €850, максимальный вес — 30 кг, габариты — 120×80×50 см. Если товар весит больше 30 кг и стоит больше 300 лари, нужно оплатить таможенные сборы.

Доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries выросла до 85%
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Согласно исследованию платформы T-Bank eCommerce, с июня 2023 по июнь 2024 года доля пунктов вывоза заказов Ozon и Wildberries в общем количестве выросла с 75 до 85%. Авторы проанализировали обезличенные транзакции бизнес-клиентов Т-банка, который обслуживает около трети владельцев пунктов выдачи заказов универсальных маркетплейсов.

Общее число владельцев пунктов выдачи заказов трех маркетплейсов за год выросло на 36%, при этом количество предпринимателей, имеющих только точки Ozon, увеличилось на 53%, а доля пунктов, брендированных этой компанией, — с 39 до 44%.

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