ТАСС узнал о новых проверках арестованного за взятки московского военкома
Военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева проверяют на причастность к новым эпизодам получения взяток, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Ранее Тригилева арестовали по обвинению в получении трех взяток.
«Преступные действия носят осознанный, систематический характер на протяжении длительного промежутка времени, совершены в составе организованной группы и связаны с извлечением коррупционного дохода в крупном размере», — говорится в документах суда. В связи с этим проверка на причастность к «совершению аналогичных преступлений» обоснованна, уточнили в суде.
Дело Тригилева выделили 25 июня из другого уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по статьям о даче взятки, посредничестве во взяточничестве и получении взятки. До этого следователи объединили в одно производство 17 уголовных дел, возбужденных с 13 июня 2023 года по 20 мая 2024 года. Самого Тригилева задержали в начале июля.
Согласно документам, при получении взятки Тригилев действовал в составе организованной группы. С ноября 2022 года по июнь 2023 года он вместе с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова получил незаконное денежное вознаграждение. Взятку передали при посредничестве лица по фамилии Семенова. Взятку дали для того, чтобы военнообязанным ставили заболевания, с которыми освобождают от прохождения срочной службы.
Тригилев свою вину не признал.
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