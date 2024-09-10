Маск назвал потрясающим умершего актера, который озвучивал Дарта Вейдера
Американский бизнесмен Илон Маск высказал свое отношение к актеру Джеймсу Эрлу Джонсу, который озвучивал Дарта Вейдера в киносаге «Звездные войны». Так предприниматель прокомментировал сообщение о его смерти в соцсети X.
«Покойся с миром, он был потрясающим», — написал Маск.
Джеймс Эрл Джонс умер утром 9 сентября, ему было 93 года. По словам агента актера Барри Макферсона, он скончался у себя дома.
Наибольшую известность Джонс получил, когда озвучил Дарта Вейдера в «Звездных войнах». Другая его известная роль дубляжа — Муфаса в «Короле Льве».
В 2011 году актер получил «Оскар» за вклад в кинематограф. Кроме того, он был удостоен «Золотого глобуса», дважды ему вручали премию «Эмми».
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