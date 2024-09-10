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Политика ,  
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В Латвии заявили о планах запретить россиянам покупать недвижимость

Власти Латвии планируют ограничить для россиян возможность покупать в стране недвижимость, сообщает портал Delfi со ссылкой на слова председателя правящей фракции «Новое Единство» в Сейме Эдмунда Юревича.

«Вместе с коалиционными партнерами и экспертами мы оценим наилучший способ на законодательном уровне ограничить возможность для граждан России приобретать недвижимость в Латвии», — заявил депутат.

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Он подчеркнул, что в этом вопросе Латвия ориентируется на «пример» Финляндии. 2 сентября там разработали законопроект, который запрещает россиянам сделки с недвижимостью. Напрямую в документе Россия не называется, однако ограничения коснутся стран, которые «могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии».

«То есть на практике это должна быть страна-сосед», — уточнил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

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Латвия Недвижимость запрет Финляндия
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