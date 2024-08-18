На Земле началась магнитная буря

Сильная магнитная буря началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«После 18 часов (17 августа — РБК) индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1», — написал Леус.

Позднее показатели геомагнитного поля росли, через несколько часов магнитная буря достигла класса G3. Такие явления могут привести к перебоям в работе спутников и энергосетей.

Буря с колебаниями интенсивности до слабой до сильной продлится до полудня воскресенья, отметил синоптик.

Какими бывают магнитные бури:

G1 — слабая буря,

G2 — средняя буря,

G3 — сильная буря,

G4 — очень сильная буря,

G5 — экстремально сильная буря.

12 августа в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН сообщили, что в магнитном поле Земли зафиксирована сильная буря уровнем G3. В начале месяца ученые предупредили о начале магнитной бури планетарного масштаба, ее уровень также достиг G3.