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На Земле началась магнитная буря

Синоптик Леус: на Земле началась магнитная буря

Сильная магнитная буря началась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«После 18 часов (17 августа — РБК) индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1», — написал Леус.

Позднее показатели геомагнитного поля росли, через несколько часов магнитная буря достигла класса G3. Такие явления могут привести к перебоям в работе спутников и энергосетей.

Буря с колебаниями интенсивности до слабой до сильной продлится до полудня воскресенья, отметил синоптик.

Какими бывают магнитные бури:
G1 — слабая буря,
G2 — средняя буря,
G3 — сильная буря,
G4 — очень сильная буря,
G5 — экстремально сильная буря.

На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю
Общество
Фото:Yuri A / Peopleimages / Shutterstok

12 августа в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН сообщили, что в магнитном поле Земли зафиксирована сильная буря уровнем G3. В начале месяца ученые предупредили о начале магнитной бури планетарного масштаба, ее уровень также достиг G3.

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магнитные бури синоптики Земля
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