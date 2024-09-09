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Военная операция на Украине ,  
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Киев запросил экстрадицию выехавшего за границу депутата Рады Дмитрука

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Военная операция на Украине

Офис генпрокурора Украины направил в несколько стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче на родину народного депутата Верховной рады Артема Дмитрука, выехавшего за границу. Об этом сообщил сам депутат в своем телеграм-канале, прикрепив к посту соответствующее заявление офиса генерального прокурора.

Кроме того, ведомство направило генеральному секретариату Интерпола просьбу о публикации красного оповещения о Дмитруке. Согласно сообщению, Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего его объявили в розыск, в том числе международный.

«Украинская правда» сообщала, что 24 августа Дмитрук пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

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Артем Дмитрук

25 августа Генпрокуратура Украины сообщила, что, по версии следствия, находясь в Одессе, Дмитрук с группой лиц напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался похитить его оружие. В другой раз, будучи в Киеве, нардеп во время спора с военным несколько раз ударил его, в том числе в область головы.

Дмитрук считает, что обвинения — «абсолютно выдуманная история».

Нардеп также осудил Вооруженные силы Украины (ВСУ) за атаку на Курскую область и поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата. В мае 2022 года, после начала полномасштабных военных действий на Украине, УПЦ заявила о своей независимости от РПЦ. Несмотря на это, в стране приняли закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который прежде всего затрагивает УПЦ.

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УПЦ Верховная рада Украины народный депутат розыск Генпрокуратура Украины
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