Суд не стал арестовывать подозреваемую в отравлениях в УИКах Петербурга

Video

Октябрьский суд Санкт-Петербурга не стал отправлять в СИЗО или под домашний арест заведующую производством готовой еды Ольгу Андрианову, которую подозревают по делу об отравлении людей на избирательных участках, сообщила объединенная пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

Женщину задержали и привезли под конвоем в суд в наручниках, где поместили за решетку, но суд избрал ей запрет определенных действий, из-под стражи освободив. Ей теперь нельзя общаться с фигурантами, свидетелями, потерпевшими по уголовному делу, за исключением ее близких родственников.

Женщине вменяется нарушение ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), за что в худшем случае ей грозит до двух лет лишения свободы. Обвинение ей не предъявлено.

Следователи полагают, что Андрианова как заведующая производством отдела организации питания АО «Артис — детское питание» «из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности» не приняла необходимые санитарные меры и допустила, что за три дня выборов сотрудники более чем 14 участковых избирательных комиссий Петербурга ели некачественные обеды. В результате, по сведениям Следственного комитета, отравились не менее 30 человек, как минимум пятеро оказались в больнице.

По данным самой компании, комплексные обеды 7 сентября получили 615 человек. Еду отправили в 48 избирательных комиссий.

«Артис — детское питание» — известный в регионе поставщик питания, компания действует с 1995 года и относится к крупным предприятиям. Госконтракты составляют значительную долю в выручке компании. Среди основных заказчиков — Ленинградская областная клиническая больница, петербургская городская больница № 40, а также детские сады, школы, родильные дома. Согласно данным СПАРК, последнюю проверку на производстве «Артис — детское питание» в поселке Бугры Роспотребнадзор проводил в феврале 2024 года, нарушений выявлено не было. Очередная плановая проверка была назначена ведомством на октябрь этого года.