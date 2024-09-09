Польские десантники повисли на ЛЭП, высадившись в селе вместо пустыни

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В Польше десантники 2-го разведывательного полка из Хрубешова по ошибке приземлились в селе Хехло вместо запланированной Блендовской пустыни, сообщил телеканал Polsat News.

По данным канала, инцидент произошел во время практических тренировок по парашютированию и приземлению. Группу из 12 десантников отнесло сильным ветром от запланированного места приземления (пустыня простирается к югу от Хехло).

В результате один из военных повис на линии электропередачи (ЛЭП), запутавшись парашютом в проводах. На место происшествия прибыла аварийная энергетическая служба. Однако, по данным телеканала, «ничего опасного не произошло».

Еще один военнослужащий приземлился на крышу жилого дома и повредил ее, десантника доставили с травмой ноги в больницу.