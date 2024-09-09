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В Узбекистане организуют выпуск российских беспилотников

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия предложила наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Москва и Ташкент рассматривают возможность «локализации в республике выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов», пояснил чиновник.

Также Россия планирует организовать в Узбекистане производство и в области железнодорожного машиностроения.

Власти заявили о планах в три раза увеличить выпуск дронов к 2030-му
Технологии и медиа

В начале 2024 года секретариат Андрея Белоусова, который был первым вице-премьером, а сейчас занимает пост главы Минобороны, сообщал о планах к 2030 году производить в стране более 32 тыс. беспилотных авиасистем в год, что в три раза больше текущего объема производства.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» утвердили в конце декабря 2023 года. Объем его финансирования до 2030 года составит почти 700 млрд руб.: в 2024-м — 46,4 млрд руб., в 2025-м — 117 млрд руб. и по 149 млрд руб. в 2025 и 2026 годах.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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