Появились первые фото разбившегося самолета «Алекс-251» в Подмосковье

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Московской области разбился самолет-амфибия RA1240G, речь идет о борте «Алекс-251», погибли два человека. Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры опубликовала первые фото крушения.

На фотографиях у борта сильно искорежен фюзеляж, следов горения нет. Самолет рухнул на кукурузном поле возле аэродрома Ватулино рядом с подмосковным городом Руза. По данным ТАСС, экипаж совершал тренировочный полет, а сам самолет принадлежал аэроклубу «Вербилки».

На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК завело дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

«Алекс-251» — многоцелевой двухдвигательный самолет-амфибия, созданный ЗАО «Авиатик-альянс». Предназначен для перевозки пяти пассажиров или груза массой до 400 кг.