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СК возбудил дело о гибели двух пилотов самолета-амфибии в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за крушения самолета-амфибии RA1240G в Московской области, при котором погибли два человека, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Предварительно, погибли двое пилотов. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

В Подмосковье разбился самолет-амфибия
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Фото:Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области 9 сентября 2024 года.

ТАСС писал, что самолет совершал тренировочный полет и принадлежал аэроклубу «Вербилки». «РИА Новости» и ТАСС уточнили, что речь идет о легкомоторном «Алекс-251».

«Алекс-251» — многоцелевой двухдвигательный самолет-амфибия, созданный ЗАО «Авиатик-альянс». Он предназначен для перевозки пяти пассажиров или груза массой 400 кг. Максимальный взлетный вес — 2200 кг, крейсерская скорость полета — 200 км/ч, максимальная продолжительность полета — десять с половиной часов.

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Теги
Московская область уголовное дело погибшие
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