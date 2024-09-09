СК возбудил дело о гибели двух пилотов самолета-амфибии в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за крушения самолета-амфибии RA1240G в Московской области, при котором погибли два человека, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Предварительно, погибли двое пилотов. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

Самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области 9 сентября 2024 года.

ТАСС писал, что самолет совершал тренировочный полет и принадлежал аэроклубу «Вербилки». «РИА Новости» и ТАСС уточнили, что речь идет о легкомоторном «Алекс-251».