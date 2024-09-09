В Полтавской области мужчина бросил гранату в группу людей у супермаркета
Мужчина бросил гранату в группу людей возле супермаркета в украинском городе Лубны, сообщило управление полиции Полтавской области.
По информации ведомства, инцидент произошел вечером 8 сентября. В результате взрыва пострадали три человека — 1982, 1983 и 1993 годов рождения, их доставили в больницу.
Взрыв устроил 53-летний мужчина. Он бросил гранату и скрылся с места происшествия. Однако вскоре его тело с многочисленными ранениями обнаружили недалеко от места происшествия. Полицейские считают, что мужчина погиб при детонации «взрывоопасного предмета».
В конце августа в Одесской области мужчина бросил гранату в группу людей, распивавших спиртные напитки. Они вели себя шумно и не отреагировали на его замечание. В результате взрыва пострадали четверо мужчин и женщина, последнюю доставили в реанимацию.
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