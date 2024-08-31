Житель Одесской области бросил в группу выпивавших осколочную гранату

Граната Ф-1 (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

В Одесской области мужчина бросил осколочную гранату Ф-1 в группу людей, распивавших спиртные напитки, сообщает украинское издание «Фокус».

Инцидент произошел в поселке Великодолинское утром 31 августа. Мужчина проходил мимо гаража и заметил, что внутри находятся люди и употребляют алкоголь.

Он сделал им замечание, которое отдыхающие проигнорировали. Тогда мужчина решил бросить в гараж гранату. В результате взрыва пострадали четверо мужчин и женщина, ее доставили в реанимацию.

Местная полиция произошедшее не прокомментировала, уточняет издание.

В июне в Одессе от взрыва гранаты погиб мужчина. Его тело обнаружили в парке на Крымском бульваре на севере города. Погибшим оказался 43-летний местный житель.