Житель Одесской области бросил в группу выпивавших осколочную гранату
В Одесской области мужчина бросил осколочную гранату Ф-1 в группу людей, распивавших спиртные напитки, сообщает украинское издание «Фокус».
Инцидент произошел в поселке Великодолинское утром 31 августа. Мужчина проходил мимо гаража и заметил, что внутри находятся люди и употребляют алкоголь.
Он сделал им замечание, которое отдыхающие проигнорировали. Тогда мужчина решил бросить в гараж гранату. В результате взрыва пострадали четверо мужчин и женщина, ее доставили в реанимацию.
Местная полиция произошедшее не прокомментировала, уточняет издание.
В июне в Одессе от взрыва гранаты погиб мужчина. Его тело обнаружили в парке на Крымском бульваре на севере города. Погибшим оказался 43-летний местный житель.
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