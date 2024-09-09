При столкновении автобуса и грузовика на Украине ранены 12 военнослужащих

На западе Украины автобус с военными столкнулся с грузовиком

Фото: lv.npu.gov.ua

Автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком в Львовской области, погиб один человек, сообщает издание «Страна».

«В Львовской области в ДТП попал автобус с военными. Он столкнулся с грузовиком. <...> Погиб водитель автобуса, 12 военных ранены», — говорится в публикации.

Отмечается, что ДТП произошло в 3:30 мск на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе на западе страны.

В феврале 2024 года в Львовской области произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил тела погибших украинских военных.

Водитель автомобиля ВАЗ 2109 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313.

Погибли три человека, все они находились в легковушке.