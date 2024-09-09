На западе Украины автобус с военными столкнулся с грузовиком
Автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком в Львовской области, погиб один человек, сообщает издание «Страна».
«В Львовской области в ДТП попал автобус с военными. Он столкнулся с грузовиком. <...> Погиб водитель автобуса, 12 военных ранены», — говорится в публикации.
Отмечается, что ДТП произошло в 3:30 мск на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе на западе страны.
В феврале 2024 года в Львовской области произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил тела погибших украинских военных.
Водитель автомобиля ВАЗ 2109 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313.
Погибли три человека, все они находились в легковушке.
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