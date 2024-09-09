 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Авиарейс из Владивостока в Москву задержали из-за поломки самолета

«Аэрофлот» AFLT ₽49,33 +1,88% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Почти 400 человек не смогли вылететь в Москву из Владивостока по техническим причинам, сообщила пресс-служба перевозчика «Аэрофлот» в своем телеграм-канале.

По данным компании, 80 из 380 пассажиров уже вылетели другими рейсами, часть людей отправят еще двумя ближайшими самолетами. В «Аэрофлоте» напомнили, что в расписании на 9 сентября запланированы семь рейсов из Владивостока в столицу. Остальные пассажиры вылетят на резервном воздушном судне, прилет которого из Москвы только ожидается.

«На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами Российской Федерации и стандартами авиакомпании», — отметили в «Аэрофлоте».

Следовавший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в Варшаве
Общество
Фото:Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

По данным Приморской транспортной прокуратуры, в связи с технической неисправностью самолета в международном аэропорту Владивостока рейс пришлось задержать. Предварительно вылет запланировали на 2 часа ночи 10 сентября (19:00 мск). Прокуратура сообщила, что вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 детей.

19 июля на сутки задержали рейс S7 Airlines из Владивостока в Новосибирск. По предварительной информации, задержка также возникла из-за технической неисправности самолета.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF

Как закончились выборы в Мосгордуму. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владивосток Москва Аэрофлот задержка рейса прокуратура
Материалы по теме
Utair опровергла сообщения о самолете, едва не севшем на строящуюся ВПП
Общество
Следовавший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в Варшаве
Общество
Самолет экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Кремль не увидел очертаний мирного урегулирования на УкраинеПолитика, 13:17
Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-ПетербургаПолитика, 13:11
В Кремле ответили на сообщения о свадьбе Львовой-Беловой и МалофееваОбщество, 13:10
Звезда «Мизери» Кэти Бейтс объявила о завершении кинокарьерыLife, 13:04
Песков назвал не всегда правдивыми публикации о поставках ракет из ИранаПолитика, 13:02
Трамп сумел неожиданно обогнать Харрис по популярности среди американцевПолитика, 13:02
Семак признан лучшим тренером РПЛ в начале сезонаСпорт, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о занятии села МемрикПолитика, 12:50
Лавров заявил о Ближнем Востоке на грани большой войныПолитика, 12:49
В Полтавской области мужчина бросил гранату в группу людей у супермаркетаОбщество, 12:48
Кобахидзе заявил о «беспрецедентном вмешательстве» в выборы ГрузииПолитика, 12:45
ФАС завела дело против ВТБ из-за рекламы кредиткиБизнес, 12:40
Полицейские погнались за машиной под Новгородом и открыли стрельбуОбщество, 12:36
В Киеве в очередной раз подожгли автомобиль военногоПолитика, 12:35