Авиарейс из Владивостока в Москву задержали из-за поломки самолета
Почти 400 человек не смогли вылететь в Москву из Владивостока по техническим причинам, сообщила пресс-служба перевозчика «Аэрофлот» в своем телеграм-канале.
По данным компании, 80 из 380 пассажиров уже вылетели другими рейсами, часть людей отправят еще двумя ближайшими самолетами. В «Аэрофлоте» напомнили, что в расписании на 9 сентября запланированы семь рейсов из Владивостока в столицу. Остальные пассажиры вылетят на резервном воздушном судне, прилет которого из Москвы только ожидается.
«На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами Российской Федерации и стандартами авиакомпании», — отметили в «Аэрофлоте».
По данным Приморской транспортной прокуратуры, в связи с технической неисправностью самолета в международном аэропорту Владивостока рейс пришлось задержать. Предварительно вылет запланировали на 2 часа ночи 10 сентября (19:00 мск). Прокуратура сообщила, что вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 детей.
19 июля на сутки задержали рейс S7 Airlines из Владивостока в Новосибирск. По предварительной информации, задержка также возникла из-за технической неисправности самолета.
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