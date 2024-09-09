Следовавший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в Варшаве

Во время выполнения рейса из Москвы в Стамбул самолет турецкой авиакомпании Pegasus незапланированно приземлился в Варшаве, следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет Airbus A320-251N должен был вылететь в 15:05 мск из аэропорта Внуково, но рейс задержали почти на пять часов — вылет произошел в 19:58 мск. На сайте «Внуково» при этом указано, что вылет был запланирован на 19:00.

По данным сервиса, самолет приземлился в Варшавском аэропорте имени Фридерика Шопена. Информации о причинах незапланированной посадки пока нет.

В конце июля самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1956, из Москвы в Астану, совершил внеплановую посадку в Уфе из-за жалобы одного из пилотов на самочувствие. Телеграм-канал «Авиаторщина» утверждал, что у мужчины диагностировали расстройство вегетативной нервной системы по гипертоническому типу из-за недостатка отдыха перед полетом. «Аэрофлот» подчеркнул, что к 30 июля с начала месяца пилот провел в воздухе не более 80 часов, что не превышало допустимую норму. Кроме того, с начала года пилот суммарно использовал 42 дня отпуска, сообщили в авиакомпании.