В Башкирии пообещали штрафы за вейпы и кальяны в общественных местах

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Штраф за курение кальянов и вейпов в общественных местах введут в Башкирии в сентябре из-за роста их популярности, сообщает пресс-служба Госсобрания — Курултая республики.

«К таким местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолеты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий», — пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Размер штрафа составит 500 руб., за повторное нарушение — 1 тыс. руб.

Подобные наказания уже действуют за курение табака в общественных местах. По мнению Толкачева, такие же ограничения нужно ввести и для вейпов с кальянами.

В середине мая глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в правительство и Верховный суд направили пакет антитабачных законопроектов. Среди них — увеличение штрафа за курение в неположенных местах с 1,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., запрет на продажу вейпов в павильонах и принятие кабмином перечня запрещенных вкусовых добавок для вейпов.