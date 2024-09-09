В Башкирии пообещали штрафы за вейпы и кальяны в общественных местах
Штраф за курение кальянов и вейпов в общественных местах введут в Башкирии в сентябре из-за роста их популярности, сообщает пресс-служба Госсобрания — Курултая республики.
«К таким местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолеты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий», — пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Размер штрафа составит 500 руб., за повторное нарушение — 1 тыс. руб.
Подобные наказания уже действуют за курение табака в общественных местах. По мнению Толкачева, такие же ограничения нужно ввести и для вейпов с кальянами.
В середине мая глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в правительство и Верховный суд направили пакет антитабачных законопроектов. Среди них — увеличение штрафа за курение в неположенных местах с 1,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., запрет на продажу вейпов в павильонах и принятие кабмином перечня запрещенных вкусовых добавок для вейпов.
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