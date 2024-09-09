Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис заявила о готовности к дебатам со своим оппонентом — республиканцем Дональдом Трампом, передает The New York Times.
В ответ на вопрос журналистов, готова ли она к предстоящим дебатам, Харрис подняла вверх большой палец и сказала: «Я готова».
Дебаты пройдут 10 сентября на канале ABC. Они станут седьмыми для Трампа и первыми для Харрис.
Выборы президента США пройдут в начале ноября. Согласно усредненным результатам последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 47,2 против 44,1%.
Совместное исследование NYT и Siena College, опубликованное перед дебатами, показало, что 47% респондентов выразили поддержку Харрис, а 48% — Трампу.
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