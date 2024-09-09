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Выборы президента США ,  
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Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

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Выборы президента США
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис заявила о готовности к дебатам со своим оппонентом — республиканцем Дональдом Трампом, передает The New York Times.

В ответ на вопрос журналистов, готова ли она к предстоящим дебатам, Харрис подняла вверх большой палец и сказала: «Я готова».

Дебаты пройдут 10 сентября на канале ABC. Они станут седьмыми для Трампа и первыми для Харрис.

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Выборы президента США пройдут в начале ноября. Согласно усредненным результатам последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 47,2 против 44,1%.

Совместное исследование NYT и Siena College, опубликованное перед дебатами, показало, что 47% респондентов выразили поддержку Харрис, а 48% — Трампу.

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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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