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Политика ,  
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Военная база США в Сирии подверглась атаке

В Сирии американская авиабаза близ газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор подверглась атаке, но снаряды не попали в сам объект. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США. Об этом также сообщает Al Arabiya.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее источник Reuters в органах безопасности сообщил, что по окрестностям военной базы США в провинции Дейр-эз-Зор было выпущено шесть снарядов, все они упали в непосредственной близости от объекта. Источник добавил, что возглавляемая США коалиция ответила на атаку артиллерийским огнем.

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Это не первая атака за последние дни против американских войск на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. 10 августа беспилотник ударил по американской авиабазе в Харраб-эль-Джейре в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, там произошло несколько взрывов и вспыхнул пожар. По сообщению агентства, несколько военнослужащих США и коалиции были ранены в результате атаки беспилотника.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил 13 августа, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) штурмуют города в Дейр-эз-Зоре. В том числе боевики осадили города Аль-Джунайна и Аль-Хисан в западной части провинции Дейр-эз-Зор «под предлогом розыска» преступников.

Телеканал отметил, что Россия «возобновила свои посреднические попытки между поддерживаемыми США СДС и Сирийской арабской армией в городе Хасака, стремясь положить конец военной эскалации».

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