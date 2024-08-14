Военная база США в Сирии подверглась атаке

В Сирии американская авиабаза близ газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор подверглась атаке, но снаряды не попали в сам объект. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США. Об этом также сообщает Al Arabiya.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее источник Reuters в органах безопасности сообщил, что по окрестностям военной базы США в провинции Дейр-эз-Зор было выпущено шесть снарядов, все они упали в непосредственной близости от объекта. Источник добавил, что возглавляемая США коалиция ответила на атаку артиллерийским огнем.

Это не первая атака за последние дни против американских войск на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. 10 августа беспилотник ударил по американской авиабазе в Харраб-эль-Джейре в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, там произошло несколько взрывов и вспыхнул пожар. По сообщению агентства, несколько военнослужащих США и коалиции были ранены в результате атаки беспилотника.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил 13 августа, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) штурмуют города в Дейр-эз-Зоре. В том числе боевики осадили города Аль-Джунайна и Аль-Хисан в западной части провинции Дейр-эз-Зор «под предлогом розыска» преступников.

Телеканал отметил, что Россия «возобновила свои посреднические попытки между поддерживаемыми США СДС и Сирийской арабской армией в городе Хасака, стремясь положить конец военной эскалации».