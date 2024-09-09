 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ТАСС узнал о признании вины замглавы УФСИН Подмосковья по делу о взятке

ТАСС: замглавы УФСИН Подмосковья Талаев признал вину по делу о взятке

Задержанный по подозрению в получении крупной взятки замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Считать, что он может воздействовать на свидетелей, нет оснований, поскольку он дал признательные показания», — говорится в одной из апелляционных жалоб на арест Талаева.

Обвиняемый просил смягчить ему меру пресечения и перевести из СИЗО под домашний арест, уточнило агентство. При этом суд решил, что он может противодействовать расследованию дела.

Следствие назвало взятку, в которой обвинили замглавы УФСИН Подмосковья
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Талаева арестовали 23 мая 2024 года. Его обвинили в получении взятки в размере 800 тыс. руб. от компании — поставщика молока в колонии, где он работал (п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По информации Следственного комитета, вместе с Талаевым задержали еще трех сообщников-коммерсантов. По версии ведомства, летом 2023 года обвиняемый получил более 800 тыс. руб. от представителя компании РЗН ФУД из Рязанской области, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН в регионе, «за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям».

Владимир Талаев — подполковник внутренней службы, он отвечал за деятельность финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСИН Московская область признание вины
Материалы по теме
Следствие назвало взятку, в которой обвинили замглавы УФСИН Подмосковья
Общество
Замначальника УФСИН по Подмосковью арестовали по делу о взятке
Политика
Экс-сотрудников управления спецпроектов Минобороны обвинили во взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Пивовары пообещали за пять лет заместить импортный хмель российскимВино, 07:01
Аналитики объяснили снижение «импортного» НДС на 15% в августеЭкономика, 07:00
Экс-замгубернатора Томской области приговорили к пяти годам за растратуОбщество, 06:54
Минюст раскрыл детали проекта об обязательном примирении при разводеОбщество, 06:44
ТАСС узнал о признании вины замглавы УФСИН Подмосковья по делу о взяткеПолитика, 06:19
Роспотребнадзор раскрыл данные о распространении ортонайровируса в РоссииОбщество, 06:09
ФАС сообщила о жалобах на условия раздачи интернета у операторовТехнологии и медиа, 06:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Треть россиян сообщила о ежедневных переработкахОбщество, 06:00
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов победили на довыборах в ГосдумуПолитика, 05:24
«КП» рассказала о последних днях жизни МасляковаОбщество, 05:19
Кремль анонсировал встречу Путина с избранными губернаторамиПолитика, 04:46
Еще в девяти регионах на выборах победили действующие губернаторыПолитика, 04:35
В Асбесте произошла массовая драка у бара с участием «сына миллионера»Политика, 04:18
Киев отозвал главу посольства в Грузии из-за «непонимания реалий»Политика, 04:02