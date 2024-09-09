ТАСС узнал о признании вины замглавы УФСИН Подмосковья по делу о взятке

Задержанный по подозрению в получении крупной взятки замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Считать, что он может воздействовать на свидетелей, нет оснований, поскольку он дал признательные показания», — говорится в одной из апелляционных жалоб на арест Талаева.

Обвиняемый просил смягчить ему меру пресечения и перевести из СИЗО под домашний арест, уточнило агентство. При этом суд решил, что он может противодействовать расследованию дела.

Талаева арестовали 23 мая 2024 года. Его обвинили в получении взятки в размере 800 тыс. руб. от компании — поставщика молока в колонии, где он работал (п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По информации Следственного комитета, вместе с Талаевым задержали еще трех сообщников-коммерсантов. По версии ведомства, летом 2023 года обвиняемый получил более 800 тыс. руб. от представителя компании РЗН ФУД из Рязанской области, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН в регионе, «за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям».

Владимир Талаев — подполковник внутренней службы, он отвечал за деятельность финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.