Следствие назвало взятку, в которой обвинили замглавы УФСИН Подмосковья

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Следствие вменяет заместителю начальника управления ФСИН по Московской области Владимиру Талаеву получение взятки на 800 тыс. руб. от компании — поставщика молока в колонии, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, вместе с Талаевым задержаны еще три сообщника-коммерсанта.

Замначальника УФСИН вменяется нарушение п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, санкция за которое предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Задержанным предполагаемым взяткодателям, в зависимости от квалификации их действий по Уголовному кодексу, грозит либо так же от семи до 12 лет колонии, либо заключение на срок до десяти лет.

По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый получил более 800 тыс. руб. от представителя компании РЗН ФУД из Рязанской области, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН в регионе, «за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям».

Всем им избрали меру пресечения, какую именно — не уточняется. Известно лишь об аресте 23 мая в Москве самого Талаева.

Талаев — подполковник внутренней службы, он отвечал за деятельность финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.