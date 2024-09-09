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Роспотребнадзор раскрыл данные о распространении ортонайровируса в России

Роспотребнадзор: в России не зафиксировано распространения ортонайровируса

В России не было зафиксировано распространение ортонайровируса, сообщил Роспотребнадзор после появления сообщений о выявлении нескольких случаев этого заболевания в Китае.

«Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории России не зафиксирована», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

Роспотребнадзор отправил запрос по поводу эпидемиологической обстановки в управление по профилактике и контролю заболеваний КНР, сообщило агентство.

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Фото:Arlette Bashizi / Reuters

Ранее китайские ученые из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии опубликовали в научном издании The New England Journal of Medicine (NEJM) статью, где говорилось о выявлении 17 случаев этого заболевания в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян, Цзилинь (Гирин) и Ляонин,

Впервые заболевание зарегистрировали в июне 2019 года, тогда у пациента после укуса клеща в парке в Китае выявили лихорадку и полиорганную недостаточность. Заболевание назвали вирусом болотистых мест (Wetland virus (WELV).

Ортонаировирусы - это семейство вирусов, переносимых клещами, их носителями могут становиться люди и другие позвоночные.

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