Роспотребнадзор раскрыл данные о распространении ортонайровируса в России
В России не было зафиксировано распространение ортонайровируса, сообщил Роспотребнадзор после появления сообщений о выявлении нескольких случаев этого заболевания в Китае.
«Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории России не зафиксирована», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.
Роспотребнадзор отправил запрос по поводу эпидемиологической обстановки в управление по профилактике и контролю заболеваний КНР, сообщило агентство.
Ранее китайские ученые из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии опубликовали в научном издании The New England Journal of Medicine (NEJM) статью, где говорилось о выявлении 17 случаев этого заболевания в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян, Цзилинь (Гирин) и Ляонин,
Впервые заболевание зарегистрировали в июне 2019 года, тогда у пациента после укуса клеща в парке в Китае выявили лихорадку и полиорганную недостаточность. Заболевание назвали вирусом болотистых мест (Wetland virus (WELV).
Ортонаировирусы - это семейство вирусов, переносимых клещами, их носителями могут становиться люди и другие позвоночные.
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