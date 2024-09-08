Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым
Со смертью ведущего телевизионной передачи КВН Александра Маслякова ушла эпоха, заявил ТАСС шоумен и актер Дмитрий Нагиев. В 2022 году он временно заменял Маслякова в шоу, пока тот болел.
«Вот именно сегодня, с уходом Маслякова, можно сказать в полной мере, что ушла эпоха. Это отдельно стоящий столп был», — сказал Нагиев.
Он сообщил, что общался с телеведущим до последних дней. «Последний раз я разговаривал с ним два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел», — уточнил Нагиев.
Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу. Причина его смерти не называлась.
Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевидения, а его смерть — горькой и невосполнимой утратой для «Первого канала» и для всей страны.
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