 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Единый день голосования ,  
0 

Кремль анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами

Сюжет
Единый день голосования

После единого дня голосования президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Традиционно она [встреча] проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», — сказал он «РИА Новости».

Медведев заявил, что выборы в приграничных регионах прошли организованно
Политика

В 2023 году Путин также проводил встречу с избранными главами регионов. Тогда она состоялась 28 сентября.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы 21 глав регионов, а также депутатов Московской городской думы и депутатов региональных парламентов.

Самую высокую явку в регионах, напрямую выбирающих глав, зафиксировали в Башкирии (69,22%) и Кузбассе (63,54%), самую низкую — 31,10% — в Хабаровском крае.

В ходе единого дня голосования в России в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тыс. человек, итоговая явка составила почти 90%.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков Выборы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Победу на выборах в пяти регионах одержали действующие губернаторы
Политика
Медведев заявил, что выборы в приграничных регионах прошли организованно
Политика
В России предотвратили более 100 тыс. кибератак на ресурсы ЦИК и ДЭГ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов победили на довыборах в ГосдумуПолитика, 05:24
«КП» рассказала о последних днях жизни МасляковаОбщество, 05:19
Кремль анонсировал встречу Путина с избранными губернаторамиПолитика, 04:46
Еще в девяти регионах на выборах победили действующие губернаторыПолитика, 04:35
В Асбесте произошла массовая драка у бара с участием «сына миллионера»Политика, 04:18
Киев отозвал главу посольства в Грузии из-за «непонимания реалий»Политика, 04:02
Путин в поздравлении Ким Чен Ыну выразил надежду на усиление партнерстваПолитика, 03:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Алаудинов заявил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской областиПолитика, 03:21
Следовавший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в ВаршавеОбщество, 03:09
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 02:57
Захарова оценила слова Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»Политика, 02:38
Эксперты назвали срок превращения Маска в первого в мире триллионераПолитика, 02:18
МИД Белоруссии рассказал о требовании Запада к ЛукашенкоПолитика, 01:49
Собянин заявил о 300 атаках на систему ДЭГ в МосквеПолитика, 01:22