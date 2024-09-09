Кремль анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
После единого дня голосования президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Традиционно она [встреча] проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», — сказал он «РИА Новости».
В 2023 году Путин также проводил встречу с избранными главами регионов. Тогда она состоялась 28 сентября.
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы 21 глав регионов, а также депутатов Московской городской думы и депутатов региональных парламентов.
Самую высокую явку в регионах, напрямую выбирающих глав, зафиксировали в Башкирии (69,22%) и Кузбассе (63,54%), самую низкую — 31,10% — в Хабаровском крае.
В ходе единого дня голосования в России в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тыс. человек, итоговая явка составила почти 90%.
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