Кремль анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами

После единого дня голосования президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Традиционно она [встреча] проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», — сказал он «РИА Новости».

В 2023 году Путин также проводил встречу с избранными главами регионов. Тогда она состоялась 28 сентября.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы 21 глав регионов, а также депутатов Московской городской думы и депутатов региональных парламентов.

Самую высокую явку в регионах, напрямую выбирающих глав, зафиксировали в Башкирии (69,22%) и Кузбассе (63,54%), самую низкую — 31,10% — в Хабаровском крае.

В ходе единого дня голосования в России в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тыс. человек, итоговая явка составила почти 90%.