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Единый день голосования ,  
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Медведев заявил, что выборы в приграничных регионах прошли организованно

Сюжет
Единый день голосования

Выборы в приграничных регионах России прошли хоть и в крайне непростых условиях, но организованно, заявил заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Что касается субъектов, то их участвовало в голосовании 84. Везде ситуация разная, но в целом выборы прошли организованно, соответствовали нашим стандартам, нашему законодательству», — сказал Медведев на совещании с региональными отделениями партии по видеосвязи.

Он также отдельно обратился к жителям Курской, Брянской и Белгородской областей, которые голосовали «в сложных условиях». «Хочу искренне поблагодарить всех, кто пришел сегодня на избирательные участки и принял участие в голосовании, проявил гражданское мужество в крайне непростых условиях», — отметил замглавы Совбеза.

Как прошел единый день голосования в России
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы 23 глав регионов, а также депутатов Московской городской думы и депутатов региональных парламентов.

Например, в Курской области, где больше месяца идут бои с украинской армией, явка на выборах в этом году составила 57,24% (в регионе выбирали губернатора и проходили муниципальные выборы). Жители области могли проголосовать досрочно начиная с 28 августа. Такое решение приняли ЦИК и региональный избирком по соображениям безопасности.

По данным Роскомнадзора, при подготовке и во время самих выборов ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и другие системы подверглись 222 DDoS-атакам.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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