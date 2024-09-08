Медведев заявил, что выборы в приграничных регионах прошли организованно
Выборы в приграничных регионах России прошли хоть и в крайне непростых условиях, но организованно, заявил заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
«Что касается субъектов, то их участвовало в голосовании 84. Везде ситуация разная, но в целом выборы прошли организованно, соответствовали нашим стандартам, нашему законодательству», — сказал Медведев на совещании с региональными отделениями партии по видеосвязи.
Он также отдельно обратился к жителям Курской, Брянской и Белгородской областей, которые голосовали «в сложных условиях». «Хочу искренне поблагодарить всех, кто пришел сегодня на избирательные участки и принял участие в голосовании, проявил гражданское мужество в крайне непростых условиях», — отметил замглавы Совбеза.
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы 23 глав регионов, а также депутатов Московской городской думы и депутатов региональных парламентов.
Например, в Курской области, где больше месяца идут бои с украинской армией, явка на выборах в этом году составила 57,24% (в регионе выбирали губернатора и проходили муниципальные выборы). Жители области могли проголосовать досрочно начиная с 28 августа. Такое решение приняли ЦИК и региональный избирком по соображениям безопасности.
По данным Роскомнадзора, при подготовке и во время самих выборов ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и другие системы подверглись 222 DDoS-атакам.
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