Путин поздравил москвичей с Днем города
В эти выходные Москва отмечает свое 877-летие. По этому случаю жителей города поздравил российский президент Владимир Путин.
«Как всегда, в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и всех граждан нашей большой необъятной страны», — сказал президент.
Он подчеркнул, что у каждого россиянина, вне зависимости от того, где он родился и вырос, будет к столице «особое отношение».
День города в Москве пройдет без праздничных фейерверков. Об этом ранее заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Мэр города Сергей Собянин накануне пообещал, что московский общественный транспорт в ночь с 7 по 8 сентября будет работать дольше.
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