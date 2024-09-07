Путин поздравил москвичей с Днем города

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В эти выходные Москва отмечает свое 877-летие. По этому случаю жителей города поздравил российский президент Владимир Путин.

«Как всегда, в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и всех граждан нашей большой необъятной страны», — сказал президент.

Он подчеркнул, что у каждого россиянина, вне зависимости от того, где он родился и вырос, будет к столице «особое отношение».

День города в Москве пройдет без праздничных фейерверков. Об этом ранее заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мэр города Сергей Собянин накануне пообещал, что московский общественный транспорт в ночь с 7 по 8 сентября будет работать дольше.