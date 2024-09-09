Умер руководитель тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев

В Тюмени на 76-м году умер директор и художественный руководитель Молодежного театра «Ангажемент» Леонид Окунев, сообщает пресс-служба театра на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня ушел из жизни Заслуженный артист России, почетный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель Молодежного театра «Ангажемент» — Окунев Леонид Григорьевич», — говорится в сообщении.

Дата, время и место прощания будут объявлены дополнительно, отметила пресс-служба.

Актер родился в Тюмени, где окончил Тюменский государственный институт культуры и искусств. Молодежный театр «Ангажемент» Окунев основал в 1993 году вместе со своим другом Виктором Загоруйко. Должности директора и худрука теарта актер занимал с 2005 года.

Список театральных работ актера насчитывает около 17 спектаклей. Так, например, он сыграл Эскала в «Ромео и Джульета», Шекспира в спектакле «Двенадцатая ночь, или Что угодно», также он исполнил роль Иннокентия Козлова в спектакле «Птица Феникс».

Кроме службы в театре Окунев снимался в кино. В его фильмографию входят 36 проектов. Среди них роль Михаила Паниковского в сериале "Золотой теленок" (2005), Никитки в «Кенгуру», Гуськова в фильме «Мосгаз. Дело № 8: Западня» и роль Иннокентия Груздева в сериале «Угрюм-река».

В 2004 году Окунев был удостоен звания «Заслуженный артист России».