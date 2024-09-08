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Военная операция на Украине ,  
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Российского дипломата вызвали в МИД Латвии из-за падения дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина из-за падения на востоке страны российского дрона, сообщила министр иностранных дел республики Байба Браже в X (бывший Twitter).

«Временный поверенный в делах России вызван в МИД Латвии, поскольку латвийские вооруженные силы расследуют падение российского БПЛА. Наши союзники, лидеры НАТО и ЕС проинформированы о случившемся», — написала дипломат.

Браже отметила, что об этом случае также были проинформированы лидеры НАТО и ЕС.

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Эдгар Ринкевич

О падении «российского военного дрона» в районе города Резекне 7 сентября сообщил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Минобороны страны тогда заявило, что, по предварительным данным, БПЛА попал на территорию страны из воздушного пространства Белоруссии.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

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БПЛА Россия Латвия МИД
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