Российского дипломата вызвали в МИД Латвии из-за падения дрона

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина из-за падения на востоке страны российского дрона, сообщила министр иностранных дел республики Байба Браже в X (бывший Twitter).

«Временный поверенный в делах России вызван в МИД Латвии, поскольку латвийские вооруженные силы расследуют падение российского БПЛА. Наши союзники, лидеры НАТО и ЕС проинформированы о случившемся», — написала дипломат.

Браже отметила, что об этом случае также были проинформированы лидеры НАТО и ЕС.

О падении «российского военного дрона» в районе города Резекне 7 сентября сообщил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Минобороны страны тогда заявило, что, по предварительным данным, БПЛА попал на территорию страны из воздушного пространства Белоруссии.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.