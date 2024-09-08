Парфенов и Светлаков выразили соболезнования после смерти Маслякова
Журналист Леонид Парфенов выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего КВН Александра Маслякова и вспомнил, как он поспособствовал его появлению на телевидении.
«Саша Масляков вечен, как вечно студенчество КВН ровно 60 лет, с тех пор как в 1964-м он начал вести всенародную программу», — написал Парфенов в телеграм-канале.
По его словам, он познакомился с Масляковым лично во время работы в Молодежной редакции Центрального телевидения. «На редсовете, когда решали, могу ли я работать в кадре, АлВас [Александр Васильевич] прервал обсуждение: Эдик (Сагалаев, главный редактор), да пусть Ленька вещает — вон как даже тут хорошо держится!» — рассказал журналист. Он также сообщил, что Масляков когда-то звал его в жюри КВН.
Актер и продюсер Сергей Светлаков назвал смерть Маслякова большой утратой. «Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились, спасибо и вечная память», — написал он в телеграм-канале.
Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу.
Причина смерти не называлась.
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