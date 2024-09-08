Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевидения

Александр Масляков и Константин Эрнст (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ‎»)

Ведущий телепередачи КВН Александр Масляков творил историю телевидения, его смерть стала невосполнимой утратой, заявил ТАСС генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым», — сказал Эрнст.

Он назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой для «Первого канала» и для всей страны.

Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу. Причина его смерти не называлась.

Ранее телеведущий и сценарист Михаил Марфин назвал Маслякова своим учителем и талантливым человеком, который посвятил жизнь своему делу.