 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевидения

Александр Масляков и Константин Эрнст
Александр Масляков и Константин Эрнст (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ‎»)

Ведущий телепередачи КВН Александр Масляков творил историю телевидения, его смерть стала невосполнимой утратой, заявил ТАСС генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым», — сказал Эрнст.

Он назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой для «Первого канала» и для всей страны.

Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу. Причина его смерти не называлась.

Ранее телеведущий и сценарист Михаил Марфин назвал Маслякова своим учителем и талантливым человеком, который посвятил жизнь своему делу.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Константин Эрнст Александр Масляков КВН Первый канал
Материалы по теме
Андрей Кириленко назвал Маслякова легендой
Спорт
Телеведущий Марфин заявил, что Масляков посвятил КВН всю свою жизнь
Общество
Запашный поблагодарил Маслякова за то, что он «делал всю жизнь»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Нагиев рассказал о последнем разговоре с МасляковымОбщество, 21:54
Как прошел Единый день голосования в РоссииПолитика, 21:45
МВД не увидело серьезных нарушений на выборах в РоссииПолитика, 21:30
Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевиденияОбщество, 21:29
Парфенов и Светлаков выразили соболезнования после смерти МасляковаОбщество, 21:28
Явка на выборах в Мосгордуму составила около 40%Политика, 21:25
Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины дронаПолитика, 21:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Действующие губернаторы и врио вырвались в лидеры во всех регионахПолитика, 20:49
Андрей Кириленко назвал Маслякова легендойСпорт, 20:43
Телеведущий Марфин заявил, что Масляков посвятил КВН всю свою жизньОбщество, 20:35
В Воронежской области локализовали пожар после атаки дрона ВСУОбщество, 20:27
Запашный поблагодарил Маслякова за то, что он «делал всю жизнь»Общество, 20:05
Ресурсы ЦИК и ДЭГ подверглись более чем 200 DDoS-атакам за время выборовПолитика, 19:52
Умер многолетний ведущий КВН Александр Масляков. Архивные фотоLife, 19:44