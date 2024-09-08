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Телеведущий Марфин заявил, что Масляков посвятил КВН всю свою жизнь

Александр Масляков
Александр Масляков (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Ведущий юмористической телепередачи КВН Александр Масляков был талантливым человеком, который посвятил жизнь своему делу, заявил РБК телеведущий и сценарист Михаил Марфин, который в разные годы был капитаном команды МФТИ в КВН, писал сценарии для игр и был их редактором.

«Он [Масляков] был разным. Когда ты с человеком поработал час, тогда ты можешь сказать, что «он был такой и такой», когда ты проработал с ним 30 лет, то, понятное дело, за это время он был всяким. Но самое главное, что он был талантливым, человеком, который умел посвящать жизнь своему делу», — отметил Марфин.

Он назвал Маслякова своим учителем и учителем тысяч людей. «Дело его живет, значит, и он живет. Будем надеяться, что [дело его] будет жить еще очень долго», — добавил телеведущий.

Телеведущий Марфин заявил, что Масляков посвятил КВН всю свою жизнь
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Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу.

Причина смерти не называлась.

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