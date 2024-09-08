Действующие главы и врио вырвались в лидеры на выборах в пяти регионах

Во всех субъектах Федерации, где появились первые результаты выборов, лидируют либо действующие руководители, либо врио глав регионов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Хабаровском и Забайкальском краях, Сахалинской и Кемеровской областях, а также на Алтае на выборах предварительно лидируют действующие главы регионов и их врио, следует из данных на сайте Центризбиркома.

Хабаровский край . После обработки 45,85% голосов Дмитрий Демешин («Единая Россия») набрал 81,32%, Петр Перевезенцев (КПРФ) — 7,95%, Сергей Прокопьев («Коммунисты России») — 3,04%, Роза Чемерис («Новые люди») — 4,57%.

. После обработки 45,85% голосов Дмитрий Демешин («Единая Россия») набрал 81,32%, Петр Перевезенцев (КПРФ) — 7,95%, Сергей Прокопьев («Коммунисты России») — 3,04%, Роза Чемерис («Новые люди») — 4,57%. Сахалинская область. После обработки 81,23% голосов Валерий Лимаренко («Единая Россия») набрал 81,15%, Павел Ашихмин (КПРФ) — 7,4%, Роман Веденеев («Новые люди») — 6,99%, Вадим Полицинский («Справедливая Россия») — 2,26%.

После обработки 81,23% голосов Валерий Лимаренко («Единая Россия») набрал 81,15%, Павел Ашихмин (КПРФ) — 7,4%, Роман Веденеев («Новые люди») — 6,99%, Вадим Полицинский («Справедливая Россия») — 2,26%. Кемеровская область. После обработки 24,58% голосов Илья Середюк («Единая Россия») набрал 80,97% голосов, Мария Городештян (ЛДПР) — 6,13%, Роман Клейстер («Новые люди») — 2,62%, Юрий Скворцов («Справедливая Россия») — 4,19%, Александр Карпов (КПРФ) — 5,29%.

После обработки 24,58% голосов Илья Середюк («Единая Россия») набрал 80,97% голосов, Мария Городештян (ЛДПР) — 6,13%, Роман Клейстер («Новые люди») — 2,62%, Юрий Скворцов («Справедливая Россия») — 4,19%, Александр Карпов (КПРФ) — 5,29%. Забайкальский край. После обработки 61,36% голосов Александр Осипов (самовыдвиженец) набрал 82,26% голосов, Георгий Шилин (ЛДПР) — 7,44%, Константин Коростелев («Коммунисты России») — 4,73%, Валерий Афицинский («Зеленые») — 3,27%.

После обработки 61,36% голосов Александр Осипов (самовыдвиженец) набрал 82,26% голосов, Георгий Шилин (ЛДПР) — 7,44%, Константин Коростелев («Коммунисты России») — 4,73%, Валерий Афицинский («Зеленые») — 3,27%. Алтай. После обработки 0,42% голосов Андрей Турчак («Единая Россия») набирает 70,05% голосов, Александр Кириллов (ЛДПР) — 13,74%, Олег Добрынин («Родина») — 4,12%.

В регионах, где руководителей выбирали депутаты местных парламентов, зафиксированы следующие результаты:

Ингушетия . Победу одержал поддержанный «Единой Россией» действующий глава региона Махмуд-Али Калиматов. За него проголосовали 25 из 32 депутатов местного парламента. Кроме Калиматова на пост главы региона претендовали депутаты Народного собрания Алихан Арапханов («Справедливая Россия — За правду») и Ислам Гадиев (ЛДПР).

. Победу одержал поддержанный «Единой Россией» действующий глава региона Махмуд-Али Калиматов. За него проголосовали 25 из 32 депутатов местного парламента. Кроме Калиматова на пост главы региона претендовали депутаты Народного собрания Алихан Арапханов («Справедливая Россия — За правду») и Ислам Гадиев (ЛДПР). Ханты-Мансийский автономный округ. Победу одержал врио главы региона, бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук, также поддержанный «Единой Россией». Он получил поддержку 33 депутатов окружной думы. Три человека поддержали представителя КПРФ Алексея Савинцева. Также среди предложенных кандидатур был руководитель фракции «Справедливой России — Патриоты — За правду» Михаил Сердюк.

8 сентября — единый день голосования в России.