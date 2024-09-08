 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Единый день голосования ,  
0 

Наблюдательницу на выборах в Петербурге задержали за надпись на бюллетене

Сюжет
Единый день голосования
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На выборах в Санкт-Петербурге задержали наблюдательницу Марину Попову, на нее составили протокол по статье о хулиганстве. Об этом сообщила РБК адвокат Елена Скачко.

По словам адвоката, Попову задержали на избирательном участке № 2213 после того, как она проголосовала.

«Ее задержали, доставили в 28-й отдел полиции. Составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). С протоколом не согласна, правонарушение не совершала. По ст. 51 Конституции она не давала пояснений», — рассказала Скачко.

Она уточнила, что также на девушку хотят составить протокол по статье о дискредитации армии — ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Более 2,6 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму
Политика

В полицию обратился один из членов избирательной комиссии, который увидел бюллетень с пацифистской надписью, рассказал «Фонтанке» председатель УИК № 2213 Алексей Ермилов. По его словам, свидетель заметил в урне для голосования бюллетень с пацифистским высказыванием и решил, что автором является именно Марина Попова.

«Девушка как раз сама голосовала первой», — объяснил Ермилов.

Член комиссии, обратившийся в полицию, в разговоре с «Фонтанкой» назвал свой поступок «гражданским долгом».

В Петербурге с 6 по 8 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы.

РБК направил запрос в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Санкт-Петербург Выборы наблюдатели задержание дискредитация армии хулиганство новости
Материалы по теме
Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Видео
Политика
Медведев и Собянин проголосовали на выборах в Мосгордуму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Резервуары с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской областиПолитика, 18:47
Патриарх Кирилл призвал молиться за то, чтобы «лихолетье миновало»Политика, 18:45
Шольц пообещал до конца разобраться в деле о подрыве «Северных потоков»Политика, 18:37
Немецкий телеканал отменил шоу комика из-за шутки про паралимпийцевСпорт, 18:19
На выборах мэра Анадыря победил кандидат от «Единой России»Политика, 17:55
Наблюдательницу на выборах в Петербурге задержали за надпись на бюллетенеПолитика, 17:32
Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за клубСпорт, 17:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шольц заявил о «моменте для дискуссий» о завершении конфликта на УкраинеПолитика, 17:06
В Латвии заявили о падении «российского военного дрона»Политика, 16:58
В Госдуме предложили проводить консультации с психологом перед разводомОбщество, 16:40
Адвокат Моргенштерна не увидел оснований для розыска артистаПолитика, 16:26
Алаудинов предупредил Европу о катастрофе из-за «заигрывания» с АЭСПолитика, 16:08
Петр Ян не увидел ничего особенного в брате НурмагомедоваСпорт, 15:43
На заводе АвтоВАЗа в Тольятти произошел пожарОбщество, 15:36