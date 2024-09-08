Наблюдательницу на выборах в Петербурге задержали за надпись на бюллетене

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На выборах в Санкт-Петербурге задержали наблюдательницу Марину Попову, на нее составили протокол по статье о хулиганстве. Об этом сообщила РБК адвокат Елена Скачко.

По словам адвоката, Попову задержали на избирательном участке № 2213 после того, как она проголосовала.

«Ее задержали, доставили в 28-й отдел полиции. Составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). С протоколом не согласна, правонарушение не совершала. По ст. 51 Конституции она не давала пояснений», — рассказала Скачко.

Она уточнила, что также на девушку хотят составить протокол по статье о дискредитации армии — ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В полицию обратился один из членов избирательной комиссии, который увидел бюллетень с пацифистской надписью, рассказал «Фонтанке» председатель УИК № 2213 Алексей Ермилов. По его словам, свидетель заметил в урне для голосования бюллетень с пацифистским высказыванием и решил, что автором является именно Марина Попова.

«Девушка как раз сама голосовала первой», — объяснил Ермилов.

Член комиссии, обратившийся в полицию, в разговоре с «Фонтанкой» назвал свой поступок «гражданским долгом».

В Петербурге с 6 по 8 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы.

РБК направил запрос в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.