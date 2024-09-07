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Единый день голосования ,  
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Более 2,6 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

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Единый день голосования

На выборах в Мосгордуму проголосовали более 2,6 млн москвичей, сообщает член Московской городской избирательной комиссии Рима Кузнецова.

«Уже проголосовали более 2,6 млн жителей столицы, из них онлайн свой выбор сделали свыше 2,3 млн человек», — сказала она.

С помощью электронных терминалов на избирательных участках проголосовали более 200 тыс. москвичей, а с помощью бумажных бюллетеней — 100 тыс., отметила Кузнецова.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев также заявил о росте электоральной активности в этом году. Так, за два дня в голосовании приняли участие уже 33,6% горожан, в то время как в 2019 году явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.

Ходу голосования пытались помешать хакерские атаки. По словам Ковалева, с 6 сентября были успешно отражены 200 DDoS-атак с более чем 2,7 тыс. IP-адресов.

Памфилова рассказала о ходе голосования на фоне хакерских атак
Политика
Фото:РБК Краснодар

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщила, что в России было зафиксировано в общей сложности более 100 тыс. кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с момента старта голосования.

Все они были успешно отражены, и на ход голосования не повлияли. При этом, по ее словам, DDoS-атак пока не было зафиксировано.

Региональные выборы в России проходят с 6 по 8 сентября. В ходе голосования граждане должны избрать глав 21 региона.

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