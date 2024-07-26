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Бизнес ,  
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АвтоВАЗ остановит производство на три недели каникул

Фото: lada.ru
Фото: lada.ru

Сотрудники АвтоВАЗа уйдут на единый корпоративный отпуск на три недели, в течение этого времени на предприятиях компании пройдут работы с оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отпуск запланирован с 29 июля по 18 августа. За этот период на АвтоВАЗе и его дочерних предприятиях пройдет более 10 тыс. работ по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования и улучшению условий труда.

В частности, в компании рассказали о планах обновить оборудование в цехе сварки Lada Vesta под проект Lada Aura (седан планируют начать выпускать осенью 2024 года). Также пройдет ремонт в цехе сварки и сборки в рамках проекта по производству новой Lada Iskra.

За время отпуска в производственных корпусах очистят системы вентиляции и кондиционирования. Кроме того, запланирован ремонт помещений для сотрудников: гардеробов, душевых, санузлов.

Для работников компании и партнерских организаций в течение корпоративного отпуска будут работать пункты питания и автобусы доставки на работу и обратно.

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Фото:Игорь Генералов для РБК

Ранее в плановый корпоративный отпуск ушел производитель автомобилей «Москвич». Предприятие перестало выпускать машины на период с 22 июля по 4 августа.

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АвтоВАЗ корпоративный отпуск Автомобили производство
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