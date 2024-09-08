Три израильтянина погибли из-за стрельбы на КПП у Иордании
В результате стрельбы на контрольно-пропускном пункте между Западным берегом реки Иордан и Иорданией погибли трое израильтян, сообщает The Times Of Israel.
Стрелявший приехал к пропускному пункту из Иордании на грузовике. По словам военных, водитель вышел из грузовика и открыл огонь во время проверки в терминале. В результате стрельбы погибли трое рабочих, один из них — отец шестерых детей.
Нападавшего застрелили охранники Управления аэропортов Израиля (организация, отвечающая в том числе за работу сухопутных погранпереходов). Проверяется информация о наличии взрывчатки в грузовике стрелка.
После инцидента Израиль закрыл все пограничные переходы с Иорданией, хотя отмечается, что ежедневно через эти погранпереходы проходят тысячи израильтян.
Иордания также начала расследование стрельбы на КПП.
Иордания после начала войны Израиля с группировкой ХАМАС призвала к немедленной деэскалации. На территории королевства после начала боевых действий в секторе Газа вспыхнули беспорядки: в 2023 году у здания посольства Израиля в Аммане (столица Иордании) собрались сотни людей на фоне призыва палестинской группировки ХАМАС «отомстить» за удар по больнице аль-Ахли в секторе Газа.
В ноябре 2023 года Иордания отозвала посла из Израиля.
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