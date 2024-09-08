Степашин назвал Зеленского обреченным человеком
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим артистом и ведущим, но обреченным человеком.
По словам Степашина, в свое время украинский президент умел развлекать людей.
«Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни. <...> Понятно, что сейчас он — обреченный человек», — сказал Степашин (цитата по ТАСС).
В августе Степашин высказался о возможных переговорах с Украиной. По его словам, переговоры с Киевом исключены, вести их с нынешним украинским руководством — это повторение ошибки Хасавюртовских соглашений.
Россию, заявил политик, устроит только капитуляция Киева. Особенно после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, подчеркнул он.
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