Сергей Степашин (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим артистом и ведущим, но обреченным человеком.

По словам Степашина, в свое время украинский президент умел развлекать людей.

«Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни. <...> Понятно, что сейчас он — обреченный человек», — сказал Степашин (цитата по ТАСС).

В августе Степашин высказался о возможных переговорах с Украиной. По его словам, переговоры с Киевом исключены, вести их с нынешним украинским руководством — это повторение ошибки Хасавюртовских соглашений.

Россию, заявил политик, устроит только капитуляция Киева. Особенно после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, подчеркнул он.