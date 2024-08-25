Переговоры с Киевом исключены, вести их с нынешним украинским руководством — это повторение ошибки Хасаврютских соглашений, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, его слова передает ТАСС.

Россию, по словам Степашина, устроит только капитуляция Киева. Особенно после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, подчеркнул он.

В 1996 году в Хасавюрте — дагестанском районном центре на границе с Чечней — представители Российской Федерации и непризнанной Чеченской Республики Ичкерия подписали документ о прекращении боевых действий. Тогда завершилась Первая чеченская война. Однако в 1999 году чеченские вооруженные формирования вторглись в Дагестан, и началась вторая чеченская кампания.

Степашин в 1994-1996 годах входил в число руководителей операции по разоружению незаконных вооруженных формирований в Чечне. По его словам, соглашение с Киевом фактически повторит ту ошибку в Хасаврюте.

«Для меня это предательство, как для всех военных», — сказал Степашин.

21 августа зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область о переговорах не может быть речи «до полного разгрома врага».

По мнению Медведева, до этого для России существовала опасность попасть в «переговорный капкан», то есть быть вовлеченной в «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму», с неясными перспективами и последствиями.