По всей Белгородской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области третий раз за сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — предупредил он жителей.
Ранее сигнал ракетной опасности действовал утром 8 сентября. Его объявляли в 5:12 мск (действовал девять минут) и в 5:27 мск (действовал 49 минут).
В тот же день в селе Никольское Белгородского района в результате атаки со стороны Украины были ранены три человека, в том числе два ребенка, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, при ударе были разрушены два жилых дома. Различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, двух хозпостройках, двух коммерческих объектах. Осколки повредили также автобус и три автомобиля.
Позднее губернатор сообщил о повторном обстреле Никольского. По предварительной информации, пострадавших нет.
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