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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Украинский беспилотник был сбит в Белгородской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Фото:Министерство обороны России

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 4 сентября российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом.

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Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники Россия Украина Военная операция на Украине
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