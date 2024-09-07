Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Фото: Минобороны России

Украинский беспилотник был сбит в Белгородской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 4 сентября российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом.