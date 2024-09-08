Российские военные разработали противоосколочный плащ

Фото: Минобороны России

Военнослужащие «Южной» группировки российских войск изготовили образец плаща, защищающего от поражения осколочными элементами, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Для защиты личного состава от осколочных ранений <...> военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады «Южной» группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща», — говорится в сообщении.

Плащ состоит из нескольких слоев высокопрочного полимера кевлара, который, как отмечают в военном ведомстве, не горит и не промокает. Изделие можно использовать в том числе как маскировочный халат, как укрытие от дождя и любой непогоды, как носилки.

При эксплуатации плащ крепится к бронежилету, позволяя полностью укрыть бойца. На кадрах испытаний, которые опубликовало Минобороны, военный подрывает ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1 на расстоянии примерно 1,5 м. от плаща. В ходе испытаний укрытые им бутылки с водой остались целыми.

В августе министр обороны Андрей Белоусов посетил экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2024», где увидел российские разработки в области ОПК, «прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности.

На площадке «Народного ОПК» министр также ознакомился с FPV-дронами, «окопным РЭБ», дистанционными передвижными платформами для управления стрелковым вооружением, противотанковыми управляемыми комплексами, которые разрабатывают малые предприятия и граждане и которые поступают на передовую.