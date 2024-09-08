 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные разработали противоосколочный плащ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Военнослужащие «Южной» группировки российских войск изготовили образец плаща, защищающего от поражения осколочными элементами, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Для защиты личного состава от осколочных ранений <...> военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады «Южной» группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща», — говорится в сообщении.

Плащ состоит из нескольких слоев высокопрочного полимера кевлара, который, как отмечают в военном ведомстве, не горит и не промокает. Изделие можно использовать в том числе как маскировочный халат, как укрытие от дождя и любой непогоды, как носилки.

При эксплуатации плащ крепится к бронежилету, позволяя полностью укрыть бойца. На кадрах испытаний, которые опубликовало Минобороны, военный подрывает ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1 на расстоянии примерно 1,5 м. от плаща. В ходе испытаний укрытые им бутылки с водой остались целыми.

Смирнов доложил Путину о планах поставить бронезащиту и РЭБ на заправках
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В августе министр обороны Андрей Белоусов посетил экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2024», где увидел российские разработки в области ОПК, «прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности.

На площадке «Народного ОПК» министр также ознакомился с FPV-дронами, «окопным РЭБ», дистанционными передвижными платформами для управления стрелковым вооружением, противотанковыми управляемыми комплексами, которые разрабатывают малые предприятия и граждане и которые поступают на передовую.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны разработки военная продукция
Материалы по теме
Путин назвал «священным долгом» военных выдавить ВСУ из Курской области
Политика
В Минобороны создали совет по безопасности приграничных областей
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над двумя регионами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
В результате удара Израиля по сектору Газа был убит полковник ХАМАСПолитика, 11:07
Чемпион Игр-2024 из Египта заявил, что ему не хватает россиян на турнирахСпорт, 11:02
Как получить пенсионное удостоверение: образец и процедура оформленияИнвестиции, 11:00
СК назвал число пострадавших от массового отравления в ПетербургеОбщество, 10:57
По всей Белгородской области вновь объявили ракетную опасностьПолитика, 10:55
В Киеве прогремел взрыв «неизвестного происхождения»Политика, 10:52
Имущество генерала Попова осталось в его собственности до приговора судаПолитика, 10:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российские военные разработали противоосколочный плащПолитика, 10:07
СК не исключил объявление Моргенштерна в розыскПолитика, 10:04
Москвичи почти в 1,5 раза больше денег стали инвестировать в 2024 годуИнвестиции, 10:00
Один из фигурантов дела о хищении земель Минобороны получил срокПолитика, 09:50
В Полтаве ночью прогремел взрывПолитика, 09:37
Трамп отверг выводы Минюста о российском вмешательстве в выборы СШАПолитика, 09:17
Уникальный момент: как инвестировать при высокой ключевой ставкеИнвестиции, 09:00