В Полтаве ночью прогремел взрыв

В Полтаве на северо-востоке Украины ночью прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщила «Страна.ua».

По словам главы областной военной администрации Филиппа Пронина, получила повреждения инфраструктура. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Также в ночь с 7 на 8 сентября о взрывах дважды сообщали корреспонденты украинского издания «Общественное». По данным областной военной администрации, погибли два человека, еще четверо были ранены.

Тогда в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях запустили сигнал воздушной тревоги.

Ранее взрывы в Полтаве и Сумах прогремели 4 сентября.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.