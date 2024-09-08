В Полтаве ночью прогремел взрыв
В Полтаве на северо-востоке Украины ночью прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщила «Страна.ua».
По словам главы областной военной администрации Филиппа Пронина, получила повреждения инфраструктура. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Также в ночь с 7 на 8 сентября о взрывах дважды сообщали корреспонденты украинского издания «Общественное». По данным областной военной администрации, погибли два человека, еще четверо были ранены.
Тогда в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях запустили сигнал воздушной тревоги.
Ранее взрывы в Полтаве и Сумах прогремели 4 сентября.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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