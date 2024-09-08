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Выборы президента США ,  
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Харрис назвала смелым шагом поддержку «самого опасного вице-президента»

Харрис назвала смелым шагом поддержку республиканца Чейни
Сюжет
Выборы президента США

Кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис заявила, что бывший вице-президент, республиканец Дик Чейни и его дочь Лиз сделали смелый шаг, выступив в ее поддержку.

«Для меня честь получить их поддержку. <...> Я думаю, что их решение выступить публично является смелым шагом», — сказала она (цитата по CNN).

Дик Чейни занимал пост вице-президента США в администрации 43-го американского лидера Джорджа Буша — младшего. Как пишет New York Times, он — один из самых влиятельных консерваторов в современной Республиканской партии и все еще ненавистен левым. Он подвергался критике за излишнюю активность на посту вице-президента и выход за рамки своей должности, поскольку принимал слишком активное участие в формировании политики государства.

Действующий президент Джо Байден в 2008 году назвал его «самым опасным вице-президентом» в истории страны. Он заявил, что вице-президенты должны просто давать советы, когда их попросят.

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Чейни ранее заявил, что оппоненту Харрис — республиканцу Дональду Трампу «больше никогда нельзя доверять власть». «Мы все обязаны ставить страну выше партийности, чтобы защитить Конституцию. Вот почему я отдам свой голос за вице-президента Камалу Харрис», — сказал он.

В поддержку кандидата от демократов также выступила его дочь Лиз Чейни, бывший член палаты представителей США от штата Вайоминг. Она начала резко критиковать Трампа после президентских выборов 2020 года, которые тот проиграл.

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Дик Чейни Камала Харрис США Дональд Трамп
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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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